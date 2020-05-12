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Dienstag, 12.05.2020 - 18:00
2 min

Pfingstfliegen in Braunfels fällt aus

Enttäuschung bei den Mitgliedern der Luftsportgemeinschaft Braunfels: Das traditionelle Pfingstfliegen kann aufgrund der Corona-Regeln nicht stattfinden. Das Event lockte in den Vorjahren bis zu 3000 Besucher nach Braunfels.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Das Pfingstfliegen lockt immer wieder viele Besucher nach Braunfels. In diesem Jahr muss es ausfallen. Archivfoto: Lothar Rühl

Das Pfingstfliegen lockt immer wieder viele Besucher nach Braunfels. In diesem Jahr muss es ausfallen. Archivfoto: Lothar Rühl

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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