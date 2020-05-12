Dienstag,
12.05.2020 - 18:00
2 min
Pfingstfliegen in Braunfels fällt aus
Enttäuschung bei den Mitgliedern der Luftsportgemeinschaft Braunfels: Das traditionelle Pfingstfliegen kann aufgrund der Corona-Regeln nicht stattfinden. Das Event lockte in den Vorjahren bis zu 3000 Besucher nach Braunfels.
Von
Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Das Pfingstfliegen lockt immer wieder viele Besucher nach Braunfels. In diesem Jahr muss es ausfallen. Archivfoto: Lothar Rühl
CTV+DaWuqJ5zMJkmYwjiLw4tITS1p2IhMTHtDzImqJAbMKVtnTSvMJ4tp2ywnPOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVTShVSOznJ5ap3EyovOuovOxMKVtF2Scp2IlYIqcoTuyoF1KLKW0MFOynJ5aMJM1ozEyov4tE3W1ozDtq2SlVTEuplO0pzSxnKEco25yoTkyVSOznJ5ap3EzoTyyM2IhVTEypvOZqJM0p3OipaEaMJ1ynJ5mL2uuMaDtDaWuqJ5zMJkmYvORo2AbVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVT11p3ZtMTyyVTWyoTyyLaEyVSMypzShp3EuoUE1ozptLKImMzSfoTIhYvOPMKWhMPOVMJyhMFjtIz9lp2y0rzIhMTIlVTEypvOZqJM0p3OipaEaMJ1ynJ5mL2uuMaDfVTIln2mQcUW0BvNvI2ylVTuuLzIhVTShVTEyovOvMJyxMJ4tHTMcozqmqUEuM2IhVTyhVTEypvOFMJqyoPO6q2ymL2uyovNkZQNjVUIhMPNkAGNjVRsQcUA0MF4tETRtq2ylVTgynJ5yVRIcoaElnKE0p2gupaEyovO2MKWeLKIzMJ4fVTmQcUAmqPOmnJAbVTEypvOPMKA1L2uypaA0pz9gVUAwnTkyL2u0VTWyM3WyoacyovjtMTSmVTmQcUAmqPOmnJAbVT5cL2u0VT9lM2ShnKAcMKWyov4tJaIxMJ0tnKA0VTIcovOToUIaLzI0pzyyLvOzj7klVRsQcUA0MFOuqJMapaIhMPOxMKVtHzIaMJkhVT5cL2u0VT3QgzqfnJAbYvOIozDtMTyyVSW1ozEzoZB8M2Htp2yhMPOdLFOynJ4tq2ywnUEcM2IlVSEynJjtMTIlVSMypzShp3EuoUE1ozphVt==
ZwR0VR1cqTqfnJIxMKVtnTS0VTEypvOJMKWynJ4fVTEuqz9hVUAcozDtZmttDJg0nKMyYvNvEKZtnKA0VUIhplOuoTkyovOmL2u3MKWaMJMuoTkyovjtMTyyp2HtEJ50p2AbMJyxqJ5aVUc1VUElMJMzMJ4vYPOmLJq0VRuynJ5yYvOOoTkypzEcozqmVTwQcUE0MFOgLJ4tnzI0raDtMJyhMFOSoaEmL2uynJE1ozptqUWyMzMyovOgj7kmp2IhYPO1oFOxMJ4tLzIzpzI1ozEyqTIhVSMypzIcozIhYPOxnJHtMTSmVSOznJ5ap3EzoTyyM2IhVUIhqTIlp3GQiUE6MJ4fVUIhMPOuqJAbVTIcozIgVR11p2yeMKVfVTEypvOuLzIhMUZtMfB8pvOxLKZtIJ50MKWbLJk0qJ5ap3Olo2qlLJ1gVUc1p3GQcT5xnJptM2I3MKAyovO3j6ElMFjtpzIwnUE6MJy0nJptLJWmLJqyovO6qFOej7MhozIhYt==
ETyyVR1cqTqfnJIxMKVtMTImVSMypzIcoaZfVTEyovOyplOvMKWynKEmVUAynKDtBQxtFzSbpzIhVTqcLaDfVUAynJIhVUAwnT9hVTIhqUGQcUImL2u0YPOxLKAmVTEcMFOJMKWuoaA0LJk0qJ5aVTS1p2MuoTkyovOgqKAmYvNvDJkfMFObLJWyovOmnJAbVTElLKIzVTqyMaWyqKDhVRoQiUVtLJkfMFOun3EcqzIhVUIhMPOjLKAmnKMyovOAnKEaoTyyMTIlVUAiq2yyVTEcMFOVMJkzMKVtnKA0VTEuplOynJ4tnTIlLzIlVSYQiTAep2AboTSaYvOSplOzj6EfoUDtnzI0raDtLKIwnPOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VUqyMljtMTIhVSMypzIcovOhLJAbVTS1j59yovO6qFOlMKOlj6EmMJ50nJIlMJ4vYPOvMKWcL2u0MKDtFTIcozHh
DKIwnPOznJ5uoaccMJkfVTWyMTI1qTHtMTyyVRSvp2SaMFOynJ5yovOJMKWfqKA0BvNvDJ4tMTIhVTWynJEyovOHLJqyovOeo21gMJ4toz9loJSfMKW3MJymMFOmL2uiovO1oFOxnJHtZGNjZPOSqKWiVUc1p2SgoJIhYvVtETSgnKDtq2IlMTIhVSOlo2cyn3EyVTEyplOJMKWynJ5mVTMcozShrzyypaDfVTWynKAjnJIfp3qynKAyVTuuLzHtoJShVTygVUMypzquozqyozIhVRcunUVtMTyyVRuuqJWyVTIcozImVRMfnJIaMKWmVTIlozI1MKW0VUIhMPOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOxnJHtH2y0rzMfj6EwnTIhVTyhVTIcozIgVRMfnJIaMKVtozI1VTkuL2gcMKW0Yt==
EKWfj7MmVTMfnJKQa3DtnJ4tCTWlVP8+HUWinzIeqTHtMTImVSMypzIcoaZ=
DzIcoFODMzyhM3A0MzkcMJqyovOej7MhozIhVRWyp3IwnTIlVSIfqUWuoTIcL2u0YFjtH2IaMJjgYPOAo3Eipv0tqJ5xVR1iMTIfoTMfqJq6MKIaMFOvMKA0LKIhMJ4tqJ5xVTyhVRSeqTyiovOcovOxMKVtGUIzqPOypzkyLzIhYvOPMJxtH2AboaIjpTIlMzmQiTqyovO1ozDtDzSfoT9hMzSbpaEyovOej7MhozIhVTEcMFOUj6EmqTHtLKIwnPOmMJkvp3DtLJWbMJWyov4=
FzI0raDtnT9zMaDtMTyyVRk1MaEmpT9lqTqyoJIcoaAwnTSzqPOPpzS1ozMyoUZtLKIzVQVjZwRhVPWRLKZtHTMcozqmqTMfnJIaMJ4tq2IlMTIhVUqcpvOcovOxnJImMJ0tFzSbpvOhnJAbqPOhLJAbnT9fMJ4fVUqcpvQQiTWypzkyM2IhVTEypacynKDtoz9wnPjto2Vtq2ylVUA0LKE0MTImp2IhVUc1VTIcozIgVUAjj6E0MKWyovOnMJy0pUIhn3DtMJyhMJ4tITSaVTEypvOiMzMyozIhVSGQiUVtLJ5vnJI0MJ4hVRygVT7QcTAbp3EyovOXLJulVUAioTjtMKZtLJWypvO3nJIxMKVtp3EuqUEznJ5xMJ4hVvORMJ4tITIloJyhVTiQgz5hMJ4tp2ywnPOToUIaLzIaMJymqTIlqTHtp2Abo24toJSfVTyhVTEyovOYLJkyozEypvOynJ50pzSaMJ4hVSOznJ5ap3EyovOcp3DtnJ4tZwNlZFOuoFNlZl4tqJ5xVQV0YvOALJxh