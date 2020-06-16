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Dienstag, 16.06.2020 - 18:30
4 min

Planungen für Waldfriedhof in Braunfels sind auf der Zielgeraden

Die Pläne für einen Waldfriedhof in Braunfels liegen los. Entstehen soll dieser linker Hand des Hochbehälters. Die Stadtverordneten haben jetzt über die Änderung des Bau- und Flächennutzungsplans abgestimmt.

Jenny Berns: Redakteurin Wetzlar
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
Im Wald bei Braunfels die letzte Ruhe finden: Die Stadtverordneten haben die Pläne für einen Waldfriedhof in der Kernstadt weiter vorangebracht. Naturschutzrechtliche Bedenken gibt es nicht. Symbolfoto: Jenny Berns

Im Wald bei Braunfels die letzte Ruhe finden: Die Stadtverordneten haben die Pläne für einen Waldfriedhof in der Kernstadt weiter vorangebracht. Naturschutzrechtliche Bedenken gibt es nicht. Symbolfoto: Jenny Berns

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