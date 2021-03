Polizei kontrolliert in Braunfelser Innenstadt

Symbolfoto: Boris Rößler/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Polizeiaufgebot in Braunfels im Bereich Kurpark, Kastanienallee und Altstadt: Dort hat die Polizei, zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Braunfels, am Freitag Personen kontrolliert. Hintergrund des Einsatzes sind laut Polizei wiederholte Beschwerden über Jugendliche, die sich häufiger in diesen Bereichen aufhalten und negativ auffielen. Die Stadt beklagt in diesem Zusammenhang auch immer wieder Fälle von Sachbeschädigung. Ergebnisse der Kontrollen lagen am Freitag bis Redaktionsschluss noch nicht vor.