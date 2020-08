Prozess wegen mutmaßlicher Freiheitsberaubung und Nötigung vorläufig eingestellt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/BRAUNFELS - WETZLAR/BRAUNFELS. Ein Verfahren wegen mutmaßlicher Freiheitsberaubung und Nötigung gegen einen 25-jährigen Afghanen wurde vom Amtsgericht Wetzlar vorläufig eingestellt. Der Mann, der in Wetzlar lebt, soll, laut Anklageschrift, im November 2018 zwei freundschaftlich Bekannte in einem Zimmer seiner ehemaligen Braunfelser Asylunterkunft eingesperrt und mit einem Fleischerbeil bedroht haben. Dies soll einen der Bekannten zum Sprung vom Balkon genötigt haben, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die beiden mutmaßlich Geschädigten sagten als Zeugen aus.

Der Angeklagte bezog Stellung zu den Anschuldigungen: "Ich war an besagtem Abend in der Küche und habe mit dem Fleischerbeil Essen zubereitet." Anschließend habe er die damals 13-Jährigen dazu aufgefordert das Zimmer seines Nachbars im ersten Stock zu verlassen. Dabei habe er das Beil noch in der Hand gehalten, führte er fort. "Das haben sie wahrscheinlich falsch aufgefasst", vermutete der Angeklagte. Er sei während des Vorfalls auch stark alkoholisiert gewesen und habe sie aggressiv zum Gehen aufgefordert, räumte er ein. Zum damaligen Zeitpunkt habe er täglich Alkohol getrunken - heute sei er aber nüchtern. "Die beiden wollten das Zimmer nicht verlassen, deshalb habe ich mit der Polizei gedroht", ergänzte der 25-Jährige. Als er anschließend das Zimmer verlassen habe, seien seine Gäste verschwunden.

Doch weshalb waren die damals 13-Jährigen überhaupt in dem Asylheim? "Wir haben uns dort öfters mit dem Angeklagten getroffen", erklärte der erste Zeuge, ein heute 15-jähriger Schüler aus Braunfels. Bei diesen Treffen habe man Tee getrunken, gequatscht, Musik gehört und Zigaretten geraucht, erläuterte der Schüler weiter. "Wir haben aber auch Marihuana konsumiert", gaben die beiden Zeugen, auf Nachfrage der Richterin, zu.

Den besagten Vorfall schilderte der 15-jährige Braunfelser wie folgt: "Der Angeklagte hat die Balkontür geschlossen und die Zimmertür abgeschlossen." Unmittelbar danach habe dieser ein Fleischerbeil geholt und sie damit bedroht: "Er hat das Beil auf einen Tisch geschlagen und das Abschlagen seines eigenen Arms angedeutet", so der erste Zeuge, der fortführte: "Dann sagte er, dass er das auch bei uns machen wird und dass die Polizei uns nicht hier raus helfen kann." In einem Moment der Unachtsamkeit habe der zweite Zeuge die Balkontür geöffnet und sei von diesem gesprungen, sagte er aus. Diese Ablenkung habe sein Freund genutzt, um die Zimmertür aufzuschließen und ebenfalls zu fliehen.

Doch die Staatsanwältin und die Richterin fanden viele Widersprüche in den Zeugenaussagen. So habe der erste Zeuge bei der Polizei etwas anderes ausgesagt: "In der Asylunterkunft sind die Türen kaputt: Man muss sie zuschließen, damit sie nicht aufgehen - das wurde eigentlich auch immer gemacht." Da sich der Zimmerschlüssel, laut Zeugen, entweder im Schloss oder und auf dem Tisch befunden haben soll, erläuterte die Staatsanwältin: "Das war keinesfalls Freiheitsberaubung, aber eventuell Bedrohung." Wegen der widersprüchlichen Aussagen wurde dies allerdings nicht weiterverfolgt. "Das ist eine komische Geschichte mit zwei damals 13-Jährigen, die dort regelmäßig gekifft haben", so die Staatsanwältin, die Zustimmung von der Richterin bekam.

Unter den gegebenen Umständen einigten sich Richterin, Staatsanwältin und Verteidiger darauf das Verfahren vorläufig einzustellen. Die Voraussetzung: "Der nun erwerbstätige Angeklagte muss sechs Monate jeweils 100 Euro zahlen und drei Termine bei der Suchthilfe Wetzlar wahrnehmen", beschloss die Richterin.