Rocky schlängelt sich durch Braunfelser Kastanienallee

Rocky schlängelt sich durch die Kastanienallee Richtung Schlosspark. Den Anfang dazu machte Sarah Lückel (l.). Foto: Siegbert Bender

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS. Im Kampf gegen die Corona-Langeweile gibt es bundesweit in vielen Städten und Gemeinden Aktionen wie die "Steinschlange". In Braunfels heißt sie "Rocky", und ins Leben gerufen wurde sie von Sarah Lückel. In der Kastanienallee unterhalb des Braunfelser Schlosses ziert Rocky mit derzeit rund 400 bunt bemalten Steinen den Wegesrand.

Mitte April hat die Erzieherin an der Werdorfer Kindertagesstätte mit dem Kopf von Schlange Rocky den ersten Stein gelegt. "Ich habe sie Rocky - "the rock" ist der Fels -, genannt, weil der Name damit Bezug zu unserer Stadt Braunfels hat", erklärt sie. Täglich kommen etwa zehn neue Steine hinzu, und mittlerweile sind es nicht nur Braunfelser und nicht nur Kinder, die sich an der Aktion beteiligen. Wahre Kunstwerke befinden sich unter den bunten Steinen und die "Künstler" kommen neben der Schlossstadt auch aus den umliegenden Gemeinden.

Leider verschwinden auch immer wieder besonders schöne Exemplare, muss Sarah Lückel feststellen, obwohl sie mit dem ersten Satz auf dem Plakat am Parkplatz an der Kastanienallee appelliert: "Die Steine gehören zu einem Spiel. Bitte liegen lassen!"

Fotos Rocky schlängelt sich durch die Kastanienallee Richtung Schlosspark. Den Anfang dazu machte Sarah Lückel (l.). Foto: Siegbert Bender Wahre Kunstwerke, wie hier die elegante Dame mit Mundschutz unterhalb des Braunfelser Schlosses, sind Bestandteil von Rocky. Foto: Siegbert Bender Sarah Lückel hat in Braunfels die Steinschlange Rocky in der Kastanienallee ins Leben gerufen. Foto: Siegbert Bender 3

Ein Gefühl von

Gemeinschaft demonstrieren

Bemalt werden sollten die Steine am besten mit Acrylfarben. Besonders geeignet sind deshalb Acrylstifte. "Wichtig ist, dass sie anschließend mit einem Klarlack überzogen werden und damit wetterfest sind", gibt sie als Tipp und hofft, dass sich weiterhin viele kleine und große Künstler an der Aktion beteiligen, schließlich soll der Schwanz von Rocky bis in den Kurpark reichen. Und bis dort sind es noch einige Meter.

Sinn der Aktion ist es, in dieser Zeit, in der die sozialen Kontakte eingeschränkt sind, ein Gefühl von Gemeinschaft zu entwickeln und Zusammenhalt zu demonstrieren.