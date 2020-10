Schrankenanlage in Braunfels beschädigt

Die beschädigte Schranke. Foto: Stadt Braunfels

BRAUNFELS - Am 20. Oktober wurde vermutlich in den frühen Morgenstunden gegen die Schrankenanlage in der Weilburger Straße in Braunfels gefahren. Dabei wurde die Anlage massiv beschädigt. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde bei der Polizei gestellt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienstliche Hinweise unverzüglich der Polizeistation Wetzlar (Telefon: 0 64 41-91 80) oder dem dafür zuständigen Mitarbeiter bei der Stadt Braunfels zu melden. Führen sie zur Ergreifung des Täters oder der Täter, setzt die Stadt Braunfels eine Belohnung von 500 Euro aus.