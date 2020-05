Schutzzaun im Braunfelser Stadtwald aufgeschnitten.

Der aufgeschnittene Schutzzaun sorgt für einen erheblichen Schaden. Foto: Stadt Braunfels

Braunfels (red). Im Stadtwald Braunfels wurde ein 50 Meter langer Schutzzaun aufgeschnitten, der zum Schutz einer Douglasienbaumkultur errichtet worden war.

Durch den Zaun sollte eigentlich verhindert werden, dass Wildschweine die gepflanzten Douglasienbäume durch Verbiss beschädigen. Aufgrund der Beschädigung konnte Rotwild ungehindert in das Gatter eindringen, wodurch hohe Schälschäden an den Bäumen entstanden sind.

Für die Stadt Braunfels liegt eine Sachbeschädigung vor. Das Bürger- und Ordnungsamt wird entsprechende Strafanzeige bei der Polizeistation Wetzlar stellen.

Die Bevölkerung wird gebeten Hinweise, die zur Ergreifung des Täters der Täter führen, dem Fachbereich Bürger- und Ordnungsamt in Braunfels zu melden. Zuständig ist Dirk Steinmüller, Hüttenweg 3, 35619 Braunfels, Telefon 0 64 42-30 31 24, Fax 0 64 42-30 31 37 oder E-Mail an die folgende: Adresse dirk.steinmueller@braunfels.de. Für Hinweise die zur Überführung des Täters führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt.