Sommerabend und "Kleine Nachtmusik"

Mit fein aufeinander abgestimmtem Spiel begeistert das Dialogquartett die Zuhörer im Garten. Foto: Siegbert Bender

BRAUNFELS-BONBADEN. In Zeiten der Pandemie müssen besonders im kulturellen Bereich neue Wege gegangen werden, um Musik endlich wieder live erleben zu können. Der Verein "Bonbadener Hauskonzerte" hat sich deshalb dazu entschlossen, das erste Konzert nach den Lockerungen der Corona-Regeln im Garten zu veranstalten.

Das "Dialogquartett" aus Frankfurt unter der Leitung von Michael Belsky nahm mit seinem Programm die Zuhörer mit auf eine Reise durch verschiedene Musikepochen. Klassikfans und Freunde modernerer Musik kamen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Den Auftakt bildete Mozarts Kleinod "Eine kleine Nachtmusik", hier in der Bearbeitung für zwei Violinen, Bratsche und Cello, gefolgt von Werken aus Barock, Klassik und Romantik.

Im zweiten Teil des Abends wagten sich die Musiker an populäre Werke der Gegenwart und Filmmusik, unter anderem Lehárs "Lippen schweigen", "Take five" von Dave Brubeck und Armstrongs "Wonderful world".

Das Dialogquartett bestach durch das feine und jederzeit aufeinander abgestimmte Spiel auf hohem Niveau. Die Spielfreude der Musiker verzauberte das Publikum, das sich mit langem Applaus für den schönen Abend bedankte.

Das Ambiente bei schönstem Sommerwetter war wie gemacht für diesen besonderen Anlass. Der dezent ausgeleuchtete Garten, der feine Klang der Streicher und das Zirpen der Grillen schafften der Seele Raum, bei einem Glas Wein die Sorgen des Alltags für einige Stunden hinter sich zu lassen.

Mitwirkende und Zuhörer

ins Gespräch bringen

Der neu gegründete Verein "Bonbadener Hauskonzerte" hat sich zum Ziel gesetzt, klassische Musik im heimischen Raum den Menschen näherzubringen. Mit viel Herzblut und persönlichem Engagement werden mehrmals im Jahr Hauskonzerte veranstaltet, um vor allem jungen Künstlern ein Forum zu bieten, ihr Können zu zeigen.

Ein besonderes Anliegen ist es den beiden Veranstaltern, Menschen für klassische Musik zu begeistern und nach den Konzerten mit den Künstlern ins Gespräch zu kommen. Dies ist ihnen am Samstagabend in besonderer Weise gelungen. Bonbaden darf hoffen, dass die Gartenkonzerte der Vorstandsmitglieder und Organisatoren Andreas Noll und Ulrich Samm zu einem festen Bestandteil des kulturellen Lebens der Region werden.