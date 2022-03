"Sonnenkraftwerke" gehen in Braunfels ans Netz

Solarstrom wird jetzt auf dem Dach der Kita St. Anna in der Braunfelser Kernstadt erzeugt. Foto: Stadt Braunfels

BRAUNFELS - Vor einem Jahr war die Kooperation der Stadt Braunfels mit der "Sonneninitiative" aus Marburg gestartet. Der Verein baut und installiert Fotovoltaikanlagen, auch auf Dächern öffentlicher Gebäude. Bürger können Anteile an dem Projekt erwerben. Der Verein kümmert sich um Installation und den Betrieb der Anlagen sowie die administrativen Aufgaben.

Vier Dächer kamen in der Stadt Braunfels infrage: neben dem der Kindertagesstätte St. Anna in der Kernstadt auch das der Feuerwehr und der Gymnastikhalle in Neukirchen sowie der Mehrzweckhalle in Altenkirchen. Nachdem die Vermarktung gestartet war, konnte schließlich auch die Montage beginnen.

Jetzt wurden die Fotovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Über die vier "Sonnenkraftwerke" können nun im Jahr etwa 120 000 Kilowattstunden Sonnenstrom erzeugt werden. Das deckt den Bedarf von 50 Mehrpersonenhaushalten und erspart der Umwelt pro Jahr 114 Tonnen Kohlendioxid, das bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas freigesetzt wird. Derzeit ist angedacht, einen Teil des Sonnenstroms auch über Ladesäulen für Elektromobilität zu nutzen.