"Spart euch die Durchsuchung": Mann händigt Polizei Drogen aus

Der junge Mann händigte den Beamten knapp 400 Gramm Marihuana aus. Symbolfoto: abhbah05/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Ein Mann, der freiwillig große Mengen Drogen aushändigt - das passiert der Polizei auch nicht alle Tage.

Am Sonntag waren Wetzlarer Beamte für Ermittlungen in der Alten Leuner Straße in Braunfels unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Gerade als sie in dem Mehrfamilienhaus klingeln wollten, bemerkten die Ordnungshüter starken Cannabisgeruch. Der Geruch drang offensichtlich aus einem gekippten Fenster.

Bei genauerem Hinsehen stellten die Beamten eine geöffnete Terrassentür fest. Sie erkannten den 29-jährigen Wohnungsinhaber, gemeinsam mit einem 21-jährigen Besucher.

Dennoch durchsuchen die Polizisten die Wohnung der beiden jungen Männer

Der Jüngere, der ebenfalls aus Braunfels stammt, bemerkte wohl, warum die Polizisten vor der Tür standen. Er fackelte nicht lange und händigte den Ordnungshütern mit den Worten "Spart euch die Durchsuchung!" insgesamt 400 Gramm Marihuana, 150 Gramm Haschischöl, mehrere Kapseln, Liquid für E-Zigaretten und 300 Euro Bargeld aus.

Weiterführende Links

Dennoch durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 29-Jährigen und auch die Wohnung des 21-Jährigen nochmals gründlich. Dabei fanden sie weitere 7 Gramm Haschisch. Die Drogen und das Bargeld, das wohl aus Drogengeschäften stammt, stellten die Beamten sicher.

Gegen beide Männer ermittelt die Polizei nun wegen illegalen Drogenhandels.

Weitere Leseempfehlung: Kritik an ruppiger Fahrweise im Wetzlarer Busverkehr