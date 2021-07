Sportplatz in Altenkirchen braucht neue Oberfläche

Freuen sich, dass der Sportplatz jetzt gemacht wird (v.l.): Claus Lehnhausen und Günter Leistner vom SV 1920 Altenkirchen mit Ortsvorsteher Sascha Knöpp, Bürgermeister Christian Breithecker und Christian Eckhardt (Stadt Braunfels). Foto: Jenny Berns

BRAUNFELS-ALTENKIRCHEN - Es besteht Handlungsbedarf auf dem Sportplatz in Altenkirchen: Im Moment erinnert der Ascheplatz eher an einen Naturrasen, zahlreiche Wellen und Löcher gibt es - alles in allem keine guten Voraussetzungen zum Fußballspielen. Dementsprechend war der Platz seit Längerem nicht bespielbar. Doch die Probleme liegen tiefer, die Drainage-Funktion des Platzes ist nicht mehr gegeben. Deshalb muss neben der Deckschicht auch der Unterboden gemacht werden. Zuletzt wurde die Deckschicht des Platzes vor 20 Jahren gemacht, entsprechend verschlissen ist sie.

Genutzt wird der Hartplatz in Altenkirchen vor allem im Herbst und im Winter von den Fußballern der Spielgemeinschaft Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen. Auch deshalb, weil er über eine Flutlichtanlage verfügt. Weil der Platz in einem so schlechten Zustand war, sei die Existenz der Spielgemeinschaft gefährdet gewesen, erklärte Sascha Knöpp (CDU), Stadtverordneter und Ortsvorsteher von Altenkirchen. Nach Hinweisen von den Vereinen habe der Ortsbeirat schließlich eine entsprechende Anfrage in der Stadtverordnetenversammlung gestellt. Denn, so berichtet Knöpp, der Sportverein 1920 Altenkirchen kümmere sich sehr sorgfältig um den Platz und pflege das Areal. So hätten die Mitglieder in Eigenregie einen Altherrenplatz auf dem Gelände eingerichtet.

Mitte Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Unter den Stadtverordneten wiederum sei der Wunsch, den Platz zu sanieren, ausgiebig und auch kontrovers diskutiert worden, erklärt Bürgermeister Christian Breithecker (parteilos). Grund waren die Kosten für die Sanierung. Die werden aktuell auf rund 100 000 Euro geschätzt. Da aber die Aussicht bestand, Fördermittel zu erhalten, fand das Projekt schließlich Eingang in den Haushalt 2021.

Mittlerweile hat die Stadt Braunfels die Zusage für eine Förderung durch das Land Hessen erhalten. 32 000 Euro erhält sie über das Programm "Sportland Hessen". Die Ausschreibung hat in der Folge stattgefunden, demnächst sollen die Arbeiten beginnen. Zwei Monate wird es dann dauern, bis der Hartplatz wieder fit ist. Voraussichtlich Mitte Oktober soll es soweit sein.