Stadt Braunfels setzt Belohnung aus

Unbekannte haben die Schrankenanlage in der Borngasse zerstört. Foto: Stadtverwaltung Braunfels

BRAUNFELS BRAUNFELS - Braunfels (red). Bereits am 10. März hat ein Mitarbeiter der Braunfelser Stadtverwaltung festgestellt, dass die Einfriedigung auf dem Vorplatz des Haus des Gastes in Braunfels beschädigt wurde. Eine Bahnschwelle wurde offenbar absichtlich umgetreten, Pflastersteine wurden gelöst.

Darüber hinaus ist die Schrankenanlage in der Borngasse in Braunfels mutwillig beschädigt worden. Davon hat das städtische Bürger- und Ordnungsamt am 1. April erfahren.

Die Stadt Braunfels hat in beiden Fällen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Wer Hinweise zu Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Fachbereich IV des Bürger- und Ordnungsamts in Braunfels melden. Für Hinweise, die zur Überführung des Täters oder der Täter führen, gibt es eine Belohnung in Höhe von jeweils 500 Euro. Hinweise werden erbeten an Dirk Steinmüller, Telefon 0 64 42-30 31 24, oder E-Mail an dirk.

steinmueller@braunfels.de.