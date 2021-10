Stadtführung für Kinder an Halloween

An Halloween die Braunfelser Altstadt erkunden können Kinder bei einer besonderen Stadtführung. Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa

BRAUNFELS - Pünktlich zur kalten und dunklen Jahreszeit gibt es in Braunfels wieder besondere Erlebnisführungen.

An diesem Wochenende gibt es ein besonderes Angebot für Kinder: Stadtführer Sven Ringsdorf nimmt sie am Freitag und Samstag, 29. und 30. Oktober, mit auf eine Halloween-Tour durch die Altstadt und hat dabei jede Menge lustige Gruselgeschichten im Gepäck. Die Führungen finden an beiden Tagen jeweils um 17 und 18 Uhr statt. Teilnehmen können Kinder mit erwachsener Begleitperson. Am Freitag, 12. November, gibt es um 18 Uhr dann eine Laternenführung. Auch hier sollte eine Begleitperson dabei sein.

Die Teilnahme an den Themenführungen kostet jeweils 8 Euro pro Person. Anmeldung und Informationen über die Touristinfo (Marktplatz 9), Telefon 0 64 41- 93 44 11 oder per E-Mail an touristinfo@ braunfels.de. Dort ist auch der Treffpunkt für die Führungen.