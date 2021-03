2 min

Stimmenplus für die Grünen

Erster Trend in Braunfels, Solms und Leun zeigt Gewinne für Bündnis 90/Die Grünen. Ansonsten hat in Solms die SPD die Nase vorn; in Braunfels ist es die CDU.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar