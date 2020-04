Streit zwischen Hundehaltern in Braunfels: Tatverdächtiger meldet sich bei Polizei

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Braunfels (kel). Ermittlungserfolg für die Polizei in Wetzlar. Auf einen Zeugenaufruf hin hat sich der Tatverdächtige selbst bei der Polizei gemeldet. Doch der schildert einen anderen Verlauf des Zusammentreffens zwischen ihm, seinem Labrador und einer 46-jährigen Hundehalterin mit ihrem Border Collie in Braunfels.

Der Vorfall selbst liegt schon einige Wochen zurück. Laut Aussage der 46-Jährigen bei der Polizei sei es am 25. März am Waldparkplatz am Ortsausgang von Braunfels Richtung Bonbaden zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen.

Nachdem sich die Hunde der beiden zunächst beschnuppert hätten, sei es zu einer Kabbelei zwischen den Tieren gekommen. Laut Aussage der 46-Jährigen soll der Mann ihren Border Collie in die Seite getreten haben und die Frau angeschrien haben. Es sollen Beleidigungen, Drohungen und auch ein Stoß gegen die Frau gefolgt sein, worauf diese ins Straucheln geraten sein soll. Die Frau erstattete Anzeige und die Polizei ermittelt derzeit wegen Beleidigung und Körperverletzung.

