Stromausfall in Braunfels: 4.500 Haushalte betroffen

BRAUNFELS/SOLMS-ALBSHAUSEN - Nachdem am Dienstagnachmittag in Hüttenberg und Langgöns der Strom ausgefallen war, hatten am Mittwoch gegen 10:30 Uhr einige Braunfelser Haushalte keinen Strom. Auch im Solmser Ortsteil Albshausen kam es zu Stromausfällen. Das lag dieses Mal aber nicht an einem technischen Kabeldefekt, wie es vonseiten der Pressestelle beim Netzbetreiber EAM auf Nachfrage hieß. Ein Bagger hatte bei Tiefbauarbeiten in Braunfels eine Leitung beschädigt. Laut EAM traf er ein Mittelspannungskabel. Betroffen waren insgesamt rund 4 500 Einwohner.

Die Techniker des Netzbetreibers konnten die Störung rasch lokalisieren und durch eingeleitete Umschaltungen im Stromnetz beheben. Gegen 11:15 Uhr waren alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt, wie die EAM Netz auf Nachfrage mitteilt.