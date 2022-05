Stromausfall in Braunfels und Solms

Kurzfristig ohne Strom waren Haushalte in Braunfels und Solms am Montagmorgen. Symbolfoto: Franziska Gabbert/dpa

BRAUNFELS/SOLMS - In Braunfels und Solms ist am Montagmorgen kurzzeitig der Strom ausgefallen. Betroffen waren insgesamt 1200 Haushalte in der Kernstadt sowie dem Stadtteil Philippstein, ebenso einige Haushalte in der Stadt Solms. Wie der Netzbetreiber auf EAM auf Nachfrage mitteilte, habe es einen technischen Defekt in der Schaltanlage in Philippstein gegeben. Die Mitarbeiter hätten dann die Versorgung auf eine andere Anlage umgeschaltet. Daher habe der Stromausfall nur fünf Minuten, von 8.11 bis 8.16 Uhr gedauert.