Sven Seuthe ist nun Pfarrer in Braunfels

Ein neuer Pfarrer für die evangelische Kirchengemeinde Braunfels (v. l.): Andrea Arnold, stellvertretende Presbyteriumsvorsitzende, Pfarrer Sven Seuthe und Superintendent Hartmut Sitzler in der Friedenskirche. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Sven Seuthe ist neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Braunfels. Der ursprünglich für Sonntag, 7. März, geplante festliche Einführungsgottesdienst wurde aus Pandemie-Gründen auf den Sommer verschoben. Stattdessen haben Hartmut Sitzler, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill, und Andrea Arnold, stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums der Kirchengemeinde, Pfarrer Seuthe zu seinem Dienstantritt am 1. März in der Braunfelser Friedenskirche begrüßt. Der aus dem nordrhein-westfälischen Waldbröl stammende 39-Jährige ist Nachfolger von Pfarrerin Cornelia Starosta, die in den Ruhestand trat.

"Ich wünsche Dir, dass Du die Kraft Gottes in Deinem Dienst erlebst, in den schönen Erfahrungen mit guten Begegnungen und in den schwierigen Situationen, die sich nicht vermeiden lassen", sagte Superintendent Sitzler und überreichte dem neuen Pfarrer eine Urkunde.

In seiner Auslegung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 40, Verse 6 bis 8 und dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16 erinnerte der leitende Theologe Pfarrer Seuthe daran, dass er in der der Kirche in einer Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern stehe. Das gelte für das Presbyterium wie für den Kirchenkreis. "Du kannst dich auch auf den Kirchenkreis verlassen, ich stehe hinter Dir."

Seuthe war zuvor rund sieben Jahre Pfarrer mit besonderem Auftrag in den Kirchengemeinden Schöffengrund und Waldsolms-Nord und unterstützte dort Pfarrer Sitzler. Im ehemaligen Kirchenkreis Braunfels wirkte Sven Seuthe zudem mit unterschiedlichen Stellenanteilen in den Kirchengemeinden Altenkirchen, Aßlar, Niedergirmes und Braunfels als Pfarrer im Probedienst und dann mit besonderem Auftrag auch in Biskirchen, Oberndorf sowie parallel als Schulpfarrer an der Wetzlarer Werner-von-Siemens-Schule.

"Ich bin dankbar, dass wir Sie für den Dienst in unserer Kirchengemeinde gewinnen konnten und freue mich auf den gemeinsamen Weg", sagte Andrea Arnold, die für das Presbyterium sprach. "Sie werden uns als Gemeinde und als Presbyterium guttun." Dies nahm der neue Seelsorger auf, indem er betonte: "Hier sind Menschen mit viel Herzblut unterwegs. Und ich gehe jetzt mit, begleitet von der Freude und der Kraft durch das Evangelium."