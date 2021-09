Tagebuch für gute Erinnerungen

Superintendent Hartmut Sitzler (2.v.r.) hat Sven Seuthe (vorne) als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Braunfels eingeführt. Mit dabei (v.l.): Angela Kurschat, Andrea Arnold, Kathinka Brunotte und Petra Pfütz. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS - Ein "Dankbarkeitstagebuch" empfing die Besucher des Einführungsgottesdienstes für Pfarrer Sven Seuthe auf ihren Sitzplätzen im Braunfelser Kurpark. In das Notizheft mit dem Titel "Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat" können gute Erinnerungen eingetragen werden.

Wofür Menschen dankbar sein könnten, werde oft von dem verdeckt, was gerade schlecht liefe, erklärte Seuthe in seiner Predigt. "Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir Gutes von Gott geschenkt bekommen haben und ihm dafür dankbar sein", sagte er demgegenüber.

Die Einführung von Sven Seuthe als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Braunfels nahm Superintendent Hartmut Sitzler, assistiert von Petra Pfütz (Braunfels), Angela Kurschat (Altenkirchen) und Pfarrerin Kathinka Brunotte (Viersen), vor.

Sven Seuthe ist bereits seit dem 1. März evangelischer Gemeindepfarrer in Braunfels, als Nachfolger von Pfarrerin Cornelia Starosta. Seuthe wirkte zuletzt mehrere Jahre als "Pfarrer mit besonderem Auftrag" in den Kirchengemeinden Schöffengrund und Waldsolms-Nord zur Unterstützung von Pfarrer Hartmut Sitzler. Der im nordrhein-westfälischen Waldbröl geborene Theologe wuchs in Ruppichteroth auf und studierte Theologie in Wuppertal und Bonn.

Sein Vikariat absolvierte der 39-Jährige in Schleiden in der Eifel bevor er einen vielfältigen Pfarrdienst im ehemaligen Kirchenkreis Braunfels übernahm und dort in mehreren Kirchengemeinden, darunter auch Braunfels sowie an Wetzlarer Berufsschulen tätig war.

Die musikalische Gesamtleitung des Gottesdienstes hatte Kantorin Noemi Domokos inne. Es spielten der Flötenkreis, den Ursula Heinecke dirigierte, sowie "Die Jungen Kirchbachtaler" aus Kraftsolms unter Leitung von Marek Henrich.