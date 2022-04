Täter hinterlassen in Altenkirchen eine Spur der Verwüstung

Eine komplette Sitzgruppe haben Unbekannte am Ausblick "Guck ins Loch" in Altenkirchen aus ihrer Verankerung gerissen und in den Steinbruch geworfen. Foto: Stadt Braunfels

BRAUNFELS - Die Spur der Verwüstung haben Unbekannte im Braunfelser Stadtteil Altenkirchen hinterlassen. Dort kam es zwischen Sonntag- und Montagabend zu mehreren Sachbeschädigungen. Gemeldet wurden die Schäden der Stadt Braunfels am Montagabend und im Laufe des Dienstags.

Demnach haben die Täter Hinweisschilder im Bereich des Sportplatzes umgetreten oder teils sogar mit der Betonverankerung aus dem Boden gerissen. Im Bereich des Aussichtspunktes "Guck-ins-Loch" sowie am Sport- und am Tennisplatz tobten sich die Täter ebenfalls aus. An dem Ausblick auf den Steinbruch wurde dabei eine fest verankerte Sitzgruppe samt Tisch und Bänken zerstört und nach unten in den Steinbruch geworfen. Am Tennisplatz wurden Mülltonnen sowie Stühle und Bänke beschädigt und auf die Spielfelder geworfen.

Stadt hat 500 Euro Belohnung ausgesetzt

Die Stadt Braunfels hat nicht nur Anzeige bei der Polizei erstattet, sondern auch eine Belohnung von 500 Euro in Aussicht gestellt, für Hinweise, die helfen, die Täter zu ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0 64 42-30 32 56 beim Fachdienstleiter Christian Eckhardt oder per Mail an christian.eckhardt@braunfels.de zu melden.

