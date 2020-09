Teufelsbrückchen im Wald bei Braunfels zerstört

Das Teufelsbrückchen im Braunfelser Wald ist von Unbekannten zerstört worden. Foto: Stadt Braunfels

Braunfels (vn). Immer wieder kommt es in Braunfels zu sinnlosen Zerstörungen. Jüngster Fall: In der vergangenen Woche wurde das Teufelsbrückchen demoliert. Die kleine Holzbrücke befindet sich in einem Waldstück unweit der Carl-Kellner-Schule.

Aufmerksame Bürger hatten festgestellt, dass das Teufelsbrückchen zerstört worden war und die Stadtverwaltung informiert.

Es liegt hier der Tatbestand der Sachbeschädigung nach § 303 Strafgesetzbuch (StGB) vor, welcher strafrechtlich verfolgt wird. Eine entsprechende Strafanzeige wurde bei der Staatsanwaltschaft in Wetzlar gestellt.

Die Bevölkerung wird nun gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeistation Wetzlar oder bei der Stadt Braunfels zu melden. Die Stadt Braunfels hat eine Belohnung ausgesetzt, falls die Hinweise zur Ergreifung des Täters oder der Täter führen. 500 Euro gibt es dann für den Tippgeber.

Informationen nehmen die Polizei in Wetzlar unter der Rufnummer 0 64 41-91 80 oder die Stadt Braunfels unter 0 64 42-30 32 56 entgegen.