Theaterstück erinnert an die Reformation

Martin Luther, der auch die Bibel ins Deutsche übersetzte, hat die Reformation in besonderer Weise geprägt. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR/BRAUNFELS - Mit der Feier des Reformationstages am 31. Oktober denken Protestanten weltweit an den Umbruch des Denkens und Handelns in der mittelalterlichen Kirche. Besonders geprägt hat die Reformation Martin Luther (1483-1546) und der Thesenanschlag an die Wittenberger Schlosskirche im Jahr 1517. An die Reformation werden auch evangelische Kirchengemeinden in der Region am Sonntag, 31. Oktober, mit Gottesdiensten und Aktionen erinnern.

Das Theaterstück "Reichstag zu Worms" gestalten Pfarrer Siegfried Meier und Tobias Gisse im Rahmen eines Gottesdienstes ab 9 Uhr in der Hospitalkirche Wetzlar (Langgasse 3) und um 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Dalheim (Berliner Ring 4). Der Gottesdienst in der Hospitalkirche wird von ERF Medien aufgezeichnet und im nächsten Jahr gesendet.

In der Kirchengemeinde Wetzlar gibt es auch wieder einen Reforma(k)tionstag für die Konfirmanden. Im Rahmen eines Stadtspiels werden sie historischen Personen begegnen und von deren Erfahrungen aus der Reformationszeit hören. Der Nachmittag, der für die Zeit von 15.30 bis 19.30 Uhr geplant ist, mündet in einen Jugendgottesdienst in der Unteren Stadtkirche am Schillerplatz. In der Christuskirche in Niedergirmes gibt es um 18 Uhr ein Benefizkonzert anlässlich der Wiederindienstnahme der Orgel.

Ökumenischer Gottesdienst findet in Schwalbach statt

Kirchenmusikdirektor Joachim Eichhorn wird die Orgel spielen, Linda Gundal (Mezzosopran) singt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden für die Orgel wird gebeten.

Mit einem besonderen Gedenken feiert die Kirchengemeinde Bonbaden-Neukirchen-Schwalbach ab 10.30 Uhr ihren Reformationsgottesdienst in der evangelischen Kirche in Schwalbach (Turmstraße 1) in ökumenischer Verbundenheit: Am 1. November vor 75 Jahren fand dort der erste katholische Gottesdienst seit der Reformation statt.

Nach dem Gottesdienst in Verbindung mit einem Dank für die Gastfreundschaft führt ein gemeinsamer Gang zur katholischen Kirche St. Josef.

Eine Orgelvesper mit Lesungen können Teilnehmer ab 17 Uhr in der Braunfelser Friedenskirche (Gartenstraße 25) erleben. Die Orgel spielt Michael Klein, die Lesungen hält Pfarrer Sven Seuthe. Ihren wegen der Corona-Pandemie verschobenen Vereinigungsgottesdienst feiert die Kirchengemeinde Wettenberg am Reformationstag. Den Gottesdienst, der um 10.40 Uhr in der evangelischen Kirche Wißmar (Pfarrstraße 5) beginnt, gestalten der Singkreis Krofdorf und der Kirchenchor Wißmar mit. Eine Anmeldung wird aufgrund der begrenzten Platzzahl erbeten: wettenberg@ekir.de

Für alle Gottesdienste und Aktionen sind die jeweils in der Gemeinde geltenden Hygiene- und Abstandsregeln verbindlich.