Trockenheit und Borkenkäfer

BRAUNFELS. Bei einer Waldbegehung führte der Braunfelser Revierförster Roland Klemm Kommunalpolitiker sowie interessierte Bürger gut zweieinhalb Stunden über rund fünf Kilometer durch den Wald.

Zunächst ging es bei der Führung, zu der die Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt, Brigitte von Zydowitz (Grüne) eingeladen hatte, zu zwei Abteilungen mit einer Gesamtgröße von 21 Hektar mit einem jungen Bestand an 60 bis 70 Jahre alten Buchen und Fichten. Diese wurden nach den Trockenperioden der letzten Jahre fast komplett vom Borkenkäfer befallen. In der Nachbarabteilung verwies der Förster auf mehrere, etwa 185 Jahre alte Buchen, deren Kronen aufgrund von akutem Wassermangel absterben. Forstarbeiten sind hier nicht möglich, da die Unfallgefahr durch herabstürzende Äste oder ganze Baumkronen extrem hoch sei, erläuterte Klemm. Dieser Waldbereich werde nur noch zur Jagd genutzt, weil diese vom Hochsitz aus gefahrlos möglich sei.

Hier monierte Joachim Bernecke von der Braunfelser AGNU, dass der Buchenbestand vor wirtschaftlicher Ausbeutung geschützt werden müsse. Zuviel Abholzung führe dazu, dass die Buchen zu wenig beschattet würden und wegen der Sonneneinstrahlung von Sonnenbrand und Weißfäule betroffen wären und dadurch absterben würden. Dagegen argumentierte Klemm, es seien hier seit sechs Jahren keine Bäume mehr gefällt worden. Das Absterben der Buchen führt Klemm einzig und allein auf akuten Wassermangel der letzten beiden Jahre zurück. Buchen in diesem hohen Alter können auf sich so schnell ändernde Umweltbedingungen nicht mehr reagieren.

Auf der gegenüberliegenden Seite verwies der Förster auf einen Bestand von jungen, augenscheinlich gesunden Buchen, die vor 15 Jahren gepflanzt wurden. Diese würden mit ihren noch flachen Wurzeln auf das Regenwasser im Oberflächenbereich zurückgreifen. Wie sich das in den nächsten Jahren entwickele, wenn die Bäume wachsen und die Wurzeln in die Tiefe gehen, sei ungewiss. "Da können wir nur hoffen, dass dieser Sommer und die folgenden nicht mehr so trocken sind und auch im Herbst und Winter genügend Niederschlag fällt."

Künstliche Bewässerung im Wald ist nicht umsetzbar

Eine künstliche Bewässerung schloss Klemm aus. "Da müssten wir für die Fläche jede Woche den Hochbehälter leeren und das Trinkwasser verteilen".

An der Philippsteiner Hütte zeigte der Förster einige Rosskastanien, die als Wegbegrenzung gepflanzt wurden, sowie auf einer Freifläche eine Aufforstung mit einer Mischung aus Bergahorn, Douglasie, Weißtanne und Kirsche. Gegen Wildverbiss wurde die Fläche eingezäunt. Einzelne Bäume würden mit Schutzkörben geschützt. Bei Freiflächen ab 2000 Quadratmeter sei ein Zaun wesentlich kostengünstiger, sagte Klemm.