Über das Braunfelser Freibad diskutieren

Eine Beachbar gibt es im Braunfelser Freibad schon. Jetzt wollen die "Bürger für Braunfels" Ideen für die weitere Gestaltung sammeln. Foto: Jenny Berns

BRAUNFELS - Für Dienstag, 13. Juli, laden FDP und FWG Bürger zum Gespräch ins Braunfelser Freibad ein. Los geht es um 19 Uhr. Die beiden Parteien, die als Fraktion "Bürger für Braunfels" zusammenarbeiten, wollen dann über "Gegenwart und Zukunft" des Bades diskutieren. Dabei soll es vor allem um die Gestaltung der Einrichtung gehen.

In einer Pressemitteilung zum Gespräch heißt es: "Durch den neuen Pächter des Kiosks Cem Eraslan ist deutlich Belebung ins Schwimmbad gekommen. So haben er und die Stadt durch Aufschütten von Sand einen neuen Beachbereich geschaffen. Wir würden diesen Bereich gerne erweitern und ein Beachvolleyballfeld anlegen lassen." Weitere Ideen sollen am Dienstag diskutiert werden.

Schwimmkurse überdenken

Ebenfalls solle es an dem Abend um die Schwimmkurse im Bad gehen. Das bestehende Angebot der Stadt war binnen kürzester Zeit ausgebucht. Weitere Kurse können laut Angabe der Verwaltung in diesem Jahr nicht mehr angeboten werden. Jetzt seien Lösungen gefragt, wie man auf die Nachfrage im nächsten Jahr besser reagieren könne, sagen die "Bürger für Braunfels".