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Dienstag, 09.06.2020 - 23:00
3 min

Umfassende Sanierungsarbeiten neben der Braunfelser Kirche St. Anna

Umfassende Sanierungsarbeiten am Pfarrbüro finden derzeit neben der St. Anna Kirche in Braunfels statt. Die Kosten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro.

Von Verena Napiontek
Verwaltungsleiterin Anita Acetino an der Baustelle: Hier entseht das neue Pfarrbüro. Foto: Verena Napiontek

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Braunfels Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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