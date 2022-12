Unbekannte zünden Schalbretter an Haus in Philippstein an

Bei dem Brand am Sonntagabend in Philippstein geht die Polizei von einer vorsätzlichen Tat aus. (© Friso Gentsch/dpa)

BRAUNFELS-PHILIPPSTEIN - Das hätte übel ausgehen können. Ein aufmerksamer Nachbar hat möglicherweise einen größeren Brand verhindert. Nach einer versuchten schweren Brandstiftung im Braunfelser Ortsteil Philippstein bittet die Wetzlarer Kriminalpolizei um Mithilfe.

Passiert war Folgendes: Am Sonntagabend, 4. Dezember, gegen 20.15 Uhr, hatte ein Anwohner brennende Schalungsbretter an einem Haus in der Möttauer Straße in Philippstein bemerkt. Er alarmierte den Bewohner des Hauses, und gemeinsam gelang es den Männern, den Brand zu löschen.

Durch die Hitze wurde, wie die Polizei mitteilt, die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zur Höhe des Sachschadens könnten aber noch nicht gemacht werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Schalungsbretter vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Zur Tatzeit hatten Anwohner einen Motorroller wegfahren hören. Ob diese Wahrnehmung mit der Brandstiftung in Zusammenhang steht, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Zur Tatzeit fährt ein Motorroller weg

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind im Zusammenhang mit dem Brand vor 20.15 Uhr in der Möttauer Straße Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu dem Rollerfahrer machen, der zu dieser Zeit von der Möttauer Straße fortfuhr? Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kripo unter Telefon 06441-9180 entgegen.