Montag,
08.06.2020 - 12:55
2 min
Unterstützung in Corona-Zeiten
Insgesamt 2200 Euro hat der Braunfelser Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung an Seniorenheime, Tagespflege und geriatrische Einrichtungen sowie eine Behindertenstätte gespendet.
CTV+DaWuqJ5zMJkmCP9vCvNbnzIvXF4tFJ5mM2ImLJ10VQVlZQNtEKIlolObLKDtMTIlVRWlLKIhMzIfp2IlVRWynKWuqPOzj7klVSAyozyipzIhVUIhMPOAMJ5mL2uyovOgnKDtDzIbnJ5xMKW1ozptLJ4tH2IhnJ9lMJ5bMJygMFjtITSaMKAjMzkyM2HtqJ5xVTqypzyuqUWcp2AbMFOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVUAiq2yyVTIcozHtDzIbnJ5xMKW0MJ5mqZBxqUEyVTqyp3OyozEyqP4tETIlVRWynKWuqPObLKDtnJ4tnzIxMJ0tFzSbpvOynJ4tDaIxM2I0VUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYPQQiTWypvOxLKZtMKVtMaWynFO2MKWzj7kaMJ4tn2Shov4=
FJ4tMTyyp2IgVRcunUVtnTS0qTHtD2kuqJEcLFOnnJ1gMKWmL2ucMJDfVR1cqTqfnJIxVTEyplOPMJylLKEmVTEcMFOWMTIyYPOgnKDtMTIgVRqyoTDtGJIhp2AbMJ4traHtqJ50MKWmqZB8qUcyovjtMTyyVUMiovOxMJ4tF29hqTSeqTWyp2AbpfBxozg1ozqyovO1ozDtMTIhVRS1MzkuM2IhVTE1pzAbVTEcMFOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtLzI0pz9zMzIhVUAcozDhVREcMFOKLJufVTMcMJjtLKIzVTWyp2SaqTHtEJyhpzywnUE1ozqyov4tETIlMJ4tDzI3o2uhMKVtnTS0qTIhVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4tn2IcozHtDzImqJAbMKVtMJ1jMzShM2IhVTGQiUWzMJ4fVUqupzIhVUAioJy0VUA0LKWeVTymo2kcMKW0Yt==
EJyhMFOGLJAbp3OyozEyVTqcozptLJ4tMTSmVSAioT1mMKVtFTIcoFOcovOTo3WgVUMiovOHnTIlLJYQcT5xMKWhYPOPj7kwnTIlovjtH29zqTYQcTkfMJ4fVRgupaEyoaAjnJIfMJ4tqJ5xVSqup3AypzMupzWyovjtFT9frzg1M2IfovO1ozDtFT9frv1TnJ5aMKWjj7kjpTAbMJ4hVREuplOTpzyyMTIlnJgyYHMfnJIxozIlYHuuqKZtnJ4tDaWuqJ5zMJkmVTWyn2SgVTIcozIhVSOuqzyfoT9hYPOxLKZtEzSfn2IhMJAeVSAyozyipzIhrzIhqUW1oFO6q2IcVRM1j59gLKAmLJqyM2Ilj6E0MFO1ozDtqzyypvOWozMlLKWiqP1ALKAmLJqyp3GQcTWyYvORnJHtEzSfn2IhMJAeYHqypzyuqUWcMFOypzucMJk0VTIcozIhVSAjMKccLJjgHz9foTS0o3VtMfB8pvOFnTI1oJRgVUIhMPOOpaEbpzy0nKAjLKEcMJ50MJ4fVTEcMFOTLJkeMJ5yL2ftITSaMKAjMzkyM2HtraqynFOVo2AbLzIyqTHtoJy0VRqcMpBsn2ShozIhVUIhMPOxnJHtEzkipzIhqTyhMF1HLJqyp3A0j6E0qTHtqzIlp2AbnJIxMJ5yVR1iqTy2p3EiMzMyVRWuqJ13o2kfMFjtGfBxnTqupz4fVRq1oJ1cLzShMPO1ozDtEUWunUDh
JaI2o3VtnTS0qTHtMTIlVRWynKWuqPOcovOxMJ4tEJyhpzywnUE1ozqyovOuozqyMaWuM3DfVUquplOvMJ7QgaEcM3Dtq2IlMTHhVPWSplOeLJ1yovO3qJ5xMKWmL2wQgz5yVRqyMTShn2IhVUIhMPOKj7khp2AbMFO6qKYQiTAeVvjtp2SaqPOQoTS1MTyuVSccoJ1ypaAwnTyyMP4=
DJkfqTSaVTEypvOPMKqinT5ypvOcoaEypzImp2ShqTIlVTqyp3EuoUEyot==
ETyyVSAjMJ5xMFOmo2kfVTEuraHtLzIcqUWuM2IhYPOxMJ4tDJkfqTSaVTEypvOPMKqinT5ypvOuLaqyL2umoUIhM3AlMJywnTIlVUc1VTqyp3EuoUEyovO1ozDtqzyyoToQcTk0nJqyVR3QgzqfnJAbn2IcqTIhVToQiUVtDJg0nKMcqZBxqTIhVUc1VUAwnTSzMzIhYvORMKVtDaWuqJ5zMJkmMKVtDzIcpzS0VToQiUVtH2IhnJ9lMJ4tqJ5xVR1yoaAwnTIhVT1cqPOPMJucozEypaIhMlObLKDtMTIlrzIcqPO6q8B2oTLtGJy0M2kcMJEypvjtLJkfMFO3LKWyovO2o24tMTIlVRyxMJHtraIlVSAjMJ5xMFOvMJqynKA0MKW0YvORnJHtEJyhpzywnUE1ozqyovO1ozDtMTIlMJ4tDzI3o2uhMKVtnZBxqUEyovOmnJAbVTWynFOxMKVtj5kvMKWaLJWyVUAynUVtM2IzpzI1qPjtLzIlnJAbqTI0VSccoJ1ypaAwnTyyMP4=