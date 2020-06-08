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Braunfels

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Montag, 08.06.2020 - 12:55
2 min

Unterstützung in Corona-Zeiten

Insgesamt 2200 Euro hat der Braunfelser Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung an Seniorenheime, Tagespflege und geriatrische Einrichtungen sowie eine Behindertenstätte gespendet.

Mitarbeiterinnen der Florentine in Solms freuen sich über die Stoffspenden des Beirats für Senioren und Menschen mit Behinderung in Braunfels. Foto: Claudia Zimmerschied

Mitarbeiterinnen der Florentine in Solms freuen sich über die Stoffspenden des Beirats für Senioren und Menschen mit Behinderung in Braunfels. Foto: Claudia Zimmerschied

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