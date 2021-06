Vandalismus in Braunfels

Jugendliche haben Schäden an der Grillhütte der Burschen- und Mädchenschaft Kallemänner in Braunfels hinterlassen. Foto: Lothar Rühl

BRAUNFELS - In Braunfels ist es im Juni zu mehreren Fällen von Vandalismus gekommen. Wie der Leiter des Ordnungsamtes, Helge Kalte, bestätigte, haben Jugendliche nachts im Kurpark ein Feuer in der Lindenallee angezündet.

Dabei habe die Gefahr bestanden, dass die Flammen auf die Wandelhalle übergreifen. Dank aufmerksamer Bürger konnte die Polizei verständigt werden, die die Personalien der Jugendlichen festgehalten hat. "Wir werden Strafanzeige stellen", kündigte Dirk Steinmüller vom Ordnungsamt an.

Die Stadt will ihre Kontrollen verstärken, einen privaten Sicherheitsdienst beauftragen und einen engen Kontakt zur Polizei pflegen, um solche Vorkommnisse weitgehend auszuschließen. Bei dem Schutz der kommunalen Objekte sei die Stadt aber auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, sagte Steinmüller.

Bereits eine Woche zuvor hatten rund 50 junge Leute das Gelände der Grillhütte der Burschen- und Mädchenschaft "Kallemänner" an den Braunfelser Sportanlagen betreten. Dabei beschädigten sie nach Angaben des Hüttenwartes Felix Friedrich den Putz der Außenmauer der Grillhütte. Ferner zündeten sie in der Grillstelle Stühle aus Kunststoff, Glaswolle und einen Alutisch an. Den Gesamtschaden beziffert Friedrich auf 7000 bis 8000 Euro. Die Burschenschaft hat in jener Nacht zwei Mal die Polizei in Wetzlar gerufen. Beim zweiten Polizeieinsatz waren noch 14 Jugendliche anwesend, deren Personalien aufgenommen wurden. Künftig wollen die Kallemänner ihr Vereinsheim besser schützen, indem sie Kameras im Außenbereich anbringen.