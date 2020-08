Verkehrssünder muss sich bewähren

Jetzt teilen:

BRAUNFELS/WETZLAR - Eine illegale Spritztour mit einem Roller kommt einen erheblich vorbestraften Braunfelser teuer zu stehen. Es droht ein Gefängnisaufenthalt.

Wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz sowie der Urkundenfälschung hat das Wetzlarer Amtsgericht einen 50-jährigen Braunfelser zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Die verhängte Haftstrafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Der bei Polizei und Justiz hinreichend bekannte Mann, ein geschiedener Vater, muss als Bewährungsauflage 250 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Frisiertes Kleinkraftrad mit gefälschten Kennzeichen

Der Angeklagte hatte bis zum Schluss behauptet, dass er sein frisiertes Kleinkraftrad, versehen mit falschen Versicherungskennzeichen, nur geschoben hat. Seine Aussage stand jedoch im Widerspruch zu den belastenden Angaben des im Prozess angehörten Mitarbeiters der Braunfelser Stadtverwaltung. Das Ordnungsamt hatte gerade nach Parksündern geschaut, als der Angeklagte mit einem auffällig lärmenden Roller heranbrauste und in Richtung Stadtmitte weiterfuhr. Mit einem E-Bike nahm ein Hilfspolizist die Verfolgung auf und konnte wenig später den "Flüchtigen" an der Tankstelle wiederentdecken. Die Wetzlarer Polizei wurde hinzugerufen, die zunächst feststellte, dass an dem Roller falsche Kennzeichen angebracht waren und kein Versicherungsschutz bestand. Es kam der Verdacht auf, dass an dem Fahrzeug unrechtmäßige Veränderungen vorgenommen worden waren. Das Zweirad wurde schließlich sichergestellt und einem Geschwindigkeitstest unterzogen. Es fuhr demnach mehr als 45 Kilometer pro Stunde (km/h).

Der Braunfelser hatte schon längere Zeit keine Fahrerlaubnis mehr und hätte nur einen Roller fahren dürfen, der sich mit maximal 25 km/h fortbewegt. Der gerichtserfahrene Angeklagte, der ohne Verteidiger erschienen war, bestritt vehement, mit dem Roller gefahren zu sein. Er will das Krad nur zur Tankstelle geschoben haben.

Die Justiz hatte keine Zweifel an den Aussagen der gehörten Zeugen. Aufgrund erheblicher Vorstrafen und fehlender Einsicht hatte die Staatsanwaltschaft gar eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung gefordert. "Es gibt hier keine Verwechslung, die Geschichte ist keine Erfindung der städtischen Mitarbeiter", so die Richterin in der Urteilsbegründung. Nur weil die letzte Freiheitsstrafe bereits mehrere Jahre zurückliegt, hatte sie ein Einsehen mit dem Angeklagten und setzte die verhängte Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.