Verletzte bei Unfall in Braunfels

BRAUNFELS - Bei einem Unfall in der Kaiser-Friedrich-Straße in Braunfels ist am Dienstag, 24. August, die Fahrerin eines Pkws verletzt worden, das teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 16 Uhr. Die Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug wohl auf ein parkendes Auto aufgefahren. In der Folge musste die Frau in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Näheres zum Unfallhergang konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht mitteilen.