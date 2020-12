Von der Gymnastik- zur Mehrzweckhalle

Das Dorfgemeinschaftshauses in Neukirchen beherbergt schon bald die Jungs und Mädchen der Kita aus Niederquembach. Deren Haus hat einen Wasserschaden. Foto: Siegbert Bender

BRAUNFELS-NEUKIRCHEN - Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Neukirchen wird demnächst als Ersatz für die Kita Niederquembach genutzt. Derzeit findet der Umzug statt. Die Kita steht zwar ebenfalls in Neukirchen, fällt jedoch in die Zuständigkeit der Gemeinde Schöffengrund. Seit dem Frühjahr ist sie wegen eines Wasserschadens an Boden und Wänden geschlossen.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie es mit dem DGH weitergeht. Wie lange bleiben die Kinder dort und wie steht es um Nutzung und Erhalt in der Zukunft. Die Braunfelser CDU hat in der jüngsten Stadtverordnetensitzung jetzt einen weiteren Punkt ins Spiel gebracht. Wie der Fraktionsvorsitzenden Sascha Knnöpp sagte: "Die Situation des DGH in Neukirchen beschäftigt uns bereit seit zwei Jahren. Wir hatten die Hoffnung, dass das Konzept des Ortsbeirats Neukirchen, welches durch den Ortsvorsteher Peter Schubert angekündigt wurde, auch beinhaltet, dass die örtliche Gymnastikhalle eventuell in eine kleine Mehrzweckhalle umgebaut wird." Bisher habe sich hier nichts weiter ergeben. Deshalb wollten die Christdemokraten nun einen Vorstoß wagen. Im Zuge einer grundhaften Sanierung oder gar des Neubaus der örtlichen Kita könne auch die benachbarte Gymnastikhalle eine Erneuerung erfahren und in eine Mehrzweckhalle umgebaut werden. Diese soll Platz für 199 Personen bieten. "Sind wir auch hier ehrlich, mehr gehen ins DGH heute auch nicht rein", sagte Knöpp und ergänzte: "Wir könnten den Bedarf in Neukirchen decken und gleichzeitig ein modernes Gebäude vorhalten, statt zwei Gebäude, die auf Grund des Alters hohe Folgekosten haben."

Ein modernes Gebäude statt zwei alte Einrichtungen

Planungskosten in Höhe von 10 000 Euro sollten einem Änderungsantrag der Fraktion zufolge folge hierfür noch in den Haushalt eingestellt werden.

Später zog die Partei den Antrag zurück. Der Grund: Die Planung könnte aus laufenden Mitteln finanziert werden. Allerdings muss die Braunfelser CDU hierzu erst einen neuen Antrag für die kommende Sitzung stellen. Zeigen muss sich dann auch, welche Meinung die anderen Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung hierzu haben.