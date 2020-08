Was bleibt von der Interkommunalen Zusammenarbeit Solms-Braunfels?

Aufgrund neuer Steuergesetze ist der Städteservice Solms-Braunfels auf eine "kleine Lösung" zurückgefahren. Foto: Jenny Berns

Braunfels/Solms. Eigentlich wollten die Städte Solms und Braunfels viele Aufgaben gemeinsam erledigen. Eine neue Steuergesetzgebung hat ihnen nun aber einen Strich durch die Rechnung gemacht (siehe Kasten unten).

Anfang August ist die neue Satzung des Gemeindeverwaltungsverbands "Städteservice Solms-Braunfels" in Kraft getreten. Damit einher geht die Rückabwicklung der ursprünglich angedachten Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ). Statt wie geplant, weite Teile der Verwaltung zusammenzulegen, ist seit August nur noch der Bereich Standesamt/Personenstandswesen übrig.

Wir haben die Bürgermeister von Solms und Braunfels Frank Inderthal (SPD) und Christian Breithecker (parteilos) gebeten, noch mal einen kleinen Blick auf die Pläne und auf das zu werfen, was von diesen übrig geblieben ist.

GESCHICHTE DER INTERKOMMUNALEN ZUSAMMENARBEIT An dem Projekt IKZ hatten die beiden Städte seit 2016 intensiv gearbeitet. Im Juli 2018 wurde der Verwaltungsverband gegründet. Ziel war es, kommunale Aufgaben in den genannten Bereichen wirtschaftlich zu erbringen und die Serviceleistungen für die Bürger sicherzustellen und zu verbessern. Hintergrund waren neben dem demografischen Wandel auch die zunehmenden finanziellen Belastungen für die Kommunen. Im November 2019 teilte dann das Bundesfinanzministerium mit, dass ein Steuergesetz der EU strenger auszulegen sei, als den Städten bis dato bekannt war. Diese hatten vor der Gründung des Verbands eine Auskunft beim hessischen Finanzministerium eingeholt und von dort grünes Licht bekommen. Das 2015 erlassene Gesetz soll eine Verzerrung des Wettbewerbs am öffentlichen Markt verhindern. Städte müssen in Zukunft für Arbeiten und Aufgaben, die auch externe Dienstleister ausführen könnten, eine Umsatzsteuer ausweisen. Bei vielen Leistungen, die der Städteservice Solms-Braunfels erbringen sollte, wäre dies der Fall. Nicht immer war zudem klar, ob die Steuer ausgewiesen werden muss. Das wiederum hätte zu Nachzahlungen in Millionenhöhe führen können. Aufgrund dieser Rechtsunsicherheit entschied man sich im Mai 2020, die IKZ auf "unkritische Bereiche" zu beschränken.

Dass die IKZ nun nicht so umfassend umzusetzen sei, wie geplant, sei natürlich eine Enttäuschung, sagt Breithecker. Wichtig sei aber, dass man beiden Städten keinen Schaden zugefügt habe, ergänzt Inderthal.

Kollegiales Verhältnis

bleibt bestehen

Die Bereiche Personalverwaltung, Versicherungswesen und allgemeines Beschaffungswesen liegen seit dem 1. August wieder bei der jeweiligen Kommune. Andere Aufgabenbereiche wie Kitaträgerschaft, Hauptverwaltung, IT und Bauverwaltung inklusive der Stadtwerke und Bauhöfe sowie die Finanzverwaltung sollten ab 2021 auf den Verwaltungsverband übertragen werden. Pläne, die, wie die Bürgermeister sagen, nun erst mal "in der Schublade verschwinden".

Auswirkungen hatte das natürlich auch auf die Mitarbeiter. Mit ein Grund, warum man die Rückabwicklung so schnell wie möglich habe beschließen wollen. "Wir konnten da nicht ewig im Schwebezustand bleiben, auch im Interesse der Mitarbeiter, die wissen mussten, wie es weitergeht", erklärt Breithecker.

Konkret bedeutet das, dass Mitarbeiter, die vor drei Jahren vom Braunfelser ins Solmser Rathaus gezogen waren, nun wieder in Braunfels angesiedelt sind und umgekehrt. "Zuerst mussten sich die Mitarbeiter daran gewöhnen, dass sie zusammenarbeiten. Mittlerweile haben sich neue Arbeitsstrukturen und auch Freundschaften gebildet und jetzt ist es, als würde man zwei Magnete auseinanderreißen", sagt Breithecker. Aber, und das wäre sicherlich ein positiver Aspekt, die Kollegen würden in Kontakt bleiben, sich bei Fragen direkt anrufen, das kollegiale Verhältnis bliebe also bestehen.

Eine andere Frage gilt es dagegen noch zu lösen: Was passiert mit dem Gemeindeverwaltungsverband. Der ist jetzt eben nur noch für den einen Bereich Standesamt/Personenstandswesen zuständig, verursacht aber Fixkosten von rund 20 000 Euro pro Jahr. "Hier müssen jetzt die politischen Gremien der Städte eine Entscheidung treffen", sagt Inderthal. Ganz einfach dürfte die Entscheidung, ob der Verband aufgelöst, beibehalten oder in einen Standby-Modus gesetzt wird, nicht sein.

Förderung ist an Voraussetzungen gekoppelt

Zusammen hängt dies auch mit der Frage nach den Fördergeldern, die die Kommunen für die Gründung des Städteservice bekommen haben. "Wir brauchen hier definitiv noch Informationen. Die Förderung vom Land ist an Voraussetzungen gekoppelt, die wir jetzt nicht einhalten können", erklärt Breithecker. "Es muss mit dem Verband ein Effizienzgewinn von 15 Prozent erzielt werden. Das ist mit einem IKZ-Bereich nicht zu machen", erläutert Inderthal. Beide Bürgermeister warten auf eine Rückmeldung vom Land. Sie hoffen, dass diese bis zum Herbst kommt. "Wir sind ja ungewollt in diese Situation gekommen", sagt Inder-thal und Breithecker betont noch einmal, dass das umsatzsteuerliche Risiko einfach zu hoch gewesen sei. Es hätten Verluste in Millionenhöhe für die Kommunen gedroht.

Immerhin habe man durch die bisherige Zusammenarbeit und Planung auch vieles gewonnen, beispielsweise Erkenntnisprozesse. "Es war hilfreich, weil jetzt jeder die Verwaltung des anderen doch recht gut kennt. Außerdem konnten wir auch viel vonein-ander lernen und einige Prozesse in der jeweiligen Verwaltung verbessern", sagt Inderthal. Als Beispiel führt er die Kitas an. In Braunfels habe die Personalabteilung Stundenverschiebungen eigenständig geregelt, in Solms habe es dafür immer einen Magistratsbeschluss gebraucht. "Das Braunfelser Modell war deutlich einfacher und das haben wir übernommen", erklärt der Solmser Bürgermeister.

Wie sich die Interkommunale Zusammenarbeit der beiden Städte in Zukunft gestaltet, wird sich zeigen. Entscheidend wird dafür auch sein, ob es noch Entwicklungen hinsichtlich des EU-Gesetzes gibt, das zur Umsatzsteuermisere geführt hat. "Derzeit haben wir nicht den Eindruck, dass es neue Strategien vonseiten der Landesregierung gibt", sagt Inderthal. Angesprochen auf eine mögliche Fusion der beiden Städte, die die Problematik der Umsatzsteuer ausschließen würde, sind sich die Bürgermeister ebenfalls einig: "Dafür würde es derzeit in der Bevölkerung keine Zustimmung geben."