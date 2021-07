Was im Leben wirklich trägt

Gestalten den Weltgebetstagsgottesdienst auf dem Altenberg (von links): Brigitte Bräutigam, Marlene Förster, Jutta Keil, Hartmut Sitzler, Ortrud Mechler, Christel Kunz, Cornelia Meineke und Annette Hesmert. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-OBERBIEL - "Ich bin glücklich, dass wir wieder zusammenkommen und auch zusammen singen können", freute sich Brigitte Bräutigam, Frauenreferentin des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill. Gemeinsam mit den Vorstandsfrauen des Kreisverbandes der Evangelischen Frauenhilfe und ihrer Vorsitzenden Marlene Förster hatte sie den Gottesdienst zum Weltgebetstag im Innenhof des Klosters Altenberg vorbereitet.

In der Regel feiern nahezu alle Kirchengemeinden in der Region wie auch weltweit diesen konfessionsübergreifenden Gottesdienst am ersten Freitag im März. In diesem Corona-Jahr konnten der Gottesdienst aus Pandemiegründen jedoch in den meisten Gemeinden nicht im Frühjahr stattfinden.

Frauen aus Vanuatu in der Südsee hatten die Liturgie für den Gottesdienst vorbereitet. "Worauf bauen wir?" lautete daher das Motto zum Bibeltext aus Matthäus 7, 24-27, dem sogenannten "Gleichnis vom Hausbau". Es ging bei den Versen aus der Bergpredigt Jesu um die Frage, was im Leben trägt, wenn alles in Wanken gerät. Den Satz einer Frau aus Vanuatu - "Gott hat mich stark und klug gemacht" -, der in der Liturgie eine Rolle spielte, nahm Superintendent Hartmut Sitzler in seiner Predigt auf.

Tütchen mit Blumensamen hatte das Vorbereitungsteam gleich zu Anfang auf die Stühle gelegt. "Sie können uns noch den ganzen Sommer an die Solidarität mit den Frauen aus Vanuatu erinnern", sagte Marlene Förster. "Ihr Inhalt kann gleichzeitig zu einem Paradies für Bienen und andere Insekten werden."

Annette Hesmert aus Hochelheim erhielt für ihre musikalische Leitung mit der Gitarre einen Blumenstrauß.