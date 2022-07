Wetzlarer Senior kennt Enkeltrick-Masche

Zweimal bleiben Enkelbetrüger erfolglos. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/BRAUNFELS - Gleich zweimal haben dreiste Betrüger am Mittwoch, 20. Juli, versucht, Senioren in Braunfels und Wetzlar-Nauborn um ihr Erspartes zu bringen. Doch in beiden Fällen kannten potenziellen Opfer die Masche und die Betrüger blieben erfolglos.

Die unbekannten Anruferinnen gaben sich als Töchter aus und berichteten in bekannter Weise von einem schweren Verkehrsunfall. In beiden Fällen sollten die angeblichen Töchter Kautionen von mehr als 100 000 Euro bezahlen.

Der aus Braunfels stammende 91-Jährige kannte die Masche, rief seine wirkliche Tochter an und war somit beruhigt. Ebenso kam der richtige Sohn bei einem 80-jährigen Nauborner ins Spiel. Auch hier flog der versuchte Betrug schnell auf.