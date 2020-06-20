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Samstag, 20.06.2020 - 06:00
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Wie es der afghanischen Flüchtlingsfamilie in Braunfels geht

Seit vier Jahren lebt die afghanische Flüchtlingsfamilie Alekozai in Braunfels. Zwei Schwestern sind bis heute nur geduldet.

Von Manuela Jung

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FLÜCHTLINGE IM LAHN-DILL-KREIS

In den vergangenen sechs Jahren sind dem Lahn-Dill-Kreis rund 6000 Flüchtlinge zugewiesen worden. Davon sind derzeit knapp 1500 Menschen laut Gesetz leistungsberechtigt. Noch einmal 300 Asylbewerber mehr leben in den insgesamt 175 dezentralen Unterkünften, die sich über den gesamten Landkreis verteilen.

"Das liegt vor allem daran, dass Menschen mit einer Anerkennung zwar grundsätzlich in Privatwohnungen ziehen dürfen, jedoch häufig Probleme bei der Suche nach geeigneten Wohnungen haben", erläutert Nicole Zey, Pressesprecherin des Lahn-Dill-Kreises. In der Folge müssten übergangsweise Kapazitäten in den vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften genutzt werden.

Zwischen fünf und zehn Flüchtlinge werden dem Lahn-Dill-Kreis momentan wöchentlich zugewiesen. Bei dieser Zahl sind Spätaussiedler, Familiennachzug oder Umverteilungen ausgenommen. Laut Nicole Zey kommen die Menschen vornehmlich aus Afghanistan, dem Irak, Pakistan und der TürkeiSyrien folgt erst an fünfter Stelle.

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Politik sendet schlechtes Zeichen
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"In der Heimat wären sie verloren"
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