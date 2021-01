Wie funktioniert "Homeschooling" an Grundschulen?

Beim digitalen Unterricht ist es an einer Grundschule in Hessen kürzlich zu einem Zwischenfall gekommen. Hacker hatten den Server gekapert und pornografisches Material hochgeladen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie es um die Internet-Sicherheit an Schulen im Lahn-Dill-Kreis bestellt ist.

Die sei, so der Lahn-Dill-Kreis, gegeben. Alle schulischen IT-Systeme (Clients und Server) würden durch Techniker des Medienservices der Schulabteilung verwaltet und konfiguriert.

Besonderen Wert lege man dabei auf Datenschutz- und DatensicherheitRegelmäßige Update-Installationen, ein aktueller Virenschutz, ein dezidiertes Berechtigungs- und Rollenkonzept seien neben aktueller Firewall-Technik Standard. Ferner gebe es regelmäßige Backups.

Aber: "Nichtsdestotrotz bestehen bei allen IT-Systemen Angriffsrisiken, sodass es hier immer ein ,Katz- und Maus-Spiel' zwischen den Administratoren der schulischen IT-Infrastruktur auf der einen Seite und den Hackern auf der anderen Seite ist", so der Kreis.