Wieder ein Unfall auf Umleitungsstrecke in Braunfels

Auf der Peter-Weil-Straße zwischen Solms und Braunfels hat sich an der Spitzkehre erneut ein Unfall ereignet. Zwei Fahrzeuge stießen dabei zusammen, die Fahrer wurden leicht verletzt. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS/SOLMS - Am Donnerstag hat es auf der Umleitungsstrecke zwischen Solms und Braunfels erneut gekracht. Die Erstmeldung, dass bei dem Unfall eine Person schwer verletzt wurde, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt.

Wie die Polizei Wetzlar am Abend mitteilte, fuhr ein Mann mit seinem Pkw aus Solms-Oberndorf kommend auf der Peter-Weil-Straße (L3283) in Richtung Bonbaden. Im Bereich der Spitzkehre, die zur Attenbach-Straße in Richtung Braunfels führt, übersah er den Wagen einer Fahrerin, die aus Braunfels in Richtung Oberndorf abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Die aus Richtung Braunfels fahrende Frau brauchte zudem Hilfe beim Verlassen ihres Pkws, entgegen der Erstmeldung war sie aber nicht im Fahrzeug eingeklemmt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Wie hoch der Sachschaden insgesamt ist, steht bislang nicht fest.

Schon mehrere Unfälle in der Spitzkehre

Seitdem die Umleitung Mitte März eingerichtet wurde, hat es bereits mehrere Unfälle an der Spitzkehre gegeben. Anfang April war die Vorfahrt an der Stelle geändert worden, um die Gefahrenstelle zu entschärfen. Autofahrer, die von Braunfels kommend in Richtung Oberndorf fahren, haben Vorfahrt. Wer geradeaus von Oberndorf in Richtung des Braunfelser Stadtteils Bonbaden will, muss warten.

Verknüpfte Artikel

Lesen Sie auch: Neue Corona-Regeln für Hessen

Die Umleitung ist wegen einer Vollsperrung auf der Wetzlarer Straße in Braunfels notwendig. Hier wird ein Nahversorgungszentrum an den Verkehr angeschlossen. Der Weg von der Kernstadt in Richtung Solms über den "Blauen Berg" ist somit nicht möglich. Die Umleitungsstrecke über die Attenbach- und die Peter-Weil-Straße sorgt wegen der Gefahrenstelle immer wieder für Kritik.