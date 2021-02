Wintereinbruch in New Braunfels

Ein ungewohntes Bild in New Braunfels - es hat ordentlich geschneit. Foto: Benno Engel

BRAUNFELS/NEW BRAUNFELS - Während in Braunfels gerade die Temperaturen deutlich nach oben geklettert sind und vorfrühlingshafte Stimmung herrscht, sieht es in der Braunfelser Partnerstadt New Braunfels ganz anders aus. Texas erlebt nämlich gerade einen starken Wintereinbruch mit viel Eis und Schnee. Ein Wintersturm sorgte dort in der vergangenen Woche für Ausfälle von Strom und Heizung in Millionen Haushalten. Der Braunfelser Gerhard Adam, der sich seit Jahren im Partnerschaftsring engagiert, pflegt enge Kontakte nach New Braunfels und hat von seinen texanischen Freunden Berichte und Bilder von dem außergewöhnlichen Wetterereignis geschickt bekommen. Es sei sogar eine lokale Katastrophenerklärung ausgerufen worden, berichtet Adam. New Braunfels habe alle Brücken und Überführungen entlang der Autobahn gesperrt sowie auch die Hauptverbindungen zum Highway 46.

Normalerweise rutschen die Temperaturen in Texas selten unter den Gefrierpunkt. Doch nun ist es dort mit stellenweise bis zu -16 Grad Celsius kälter als in Alaska. Frühestens am Dienstag sei mit einer Entspannung zu rechnen.