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Mittwoch, 05.08.2020 - 12:00
5 min

Wo steht Braunfels in zehn Jahren?

Im Sommerinterview spricht Braunfels Bürgermeister Christian Breithecker über die drängendsten Fragen in der Schlossstadt

Die Zukunft der Stadt im Blick hat der Braunfelser Bürgermeister Christian Breithecker. Foto: Jenny Berns

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SOMMERINTERVIEWS 2020

Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als Nächstes an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.

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Braunfels Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Braunfels,-stadt Braunfels
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