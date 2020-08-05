Mittwoch, 05.08.2020 - 12:00
5 min
Wo steht Braunfels in zehn Jahren?
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SOMMERINTERVIEWS 2020
Wo sind die drängendsten Probleme? Was steht als Nächstes an und was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Kommune? Die Redakteure dieser Zeitung haben bei den Rathauschefs aus der Region nachgefragt. Die Interviews veröffentlichen wir über den Sommer in loser Reihenfolge.
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