4 min

Zeitnahe Umsetzung: Braunfelser Hotelerie verändert sich

Die Lieblingsplatz-Hotelgruppe hat beachtenswerte Pläne in Braunfels. Nach dem Schlosshotel möchten die Betreiber auch frischen Wind in Fürstenhof und Gasthof am Turm bringen.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar