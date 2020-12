Zwölf Fotos vom Dorf für das Dorf

Goldener Herbst: Dies ist das Foto auf dem Blatt für Oktober 2021 im Dorfkalender Altenkirchen. Foto: Axel Junker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRAUNFELS-ALTENKIRCHEN - So langsam verabschiedet sich der Goldene Herbst, und das Jahr 2020 geht auf die Zielgerade. Gerade rechtzeitig erscheint da der neue Altenkirchener Dorfkalender in seiner 2. Auflage. "Fotos vom Dorf für das Dorf", könnte das Motto lauten. Denn auf den zwölf Monatsblättern finden sich ausnahmslos Bilder, die in Altenkirchen oder in dessen unmittelbarer Umgebung aufgenommen wurden.

Marion Ketter, die die grafische Gestaltung verantwortet, und Axel Junker, von dem die Fotografien stammen, möchten mit dem Kalender die Schönheit ihres Heimatortes unterstreichen.

Als besonderen Benefit enthält der Kalender die Müllabfuhrtermine und erinnert an ortsspezifische Veranstaltungen. Der Verkaufspreis beträgt 8,50 Euro, von denen zwei Euro als Spende an die Grundschule Philippstein gehen.