1080 Verbandspäckchen für die Menschen in der Ukraine

Vertreter des Gewerbevereins Ehringshausen übergeben drei Paletten mit Verbandspäckchen für die Ukraine an die FEG-Auslandshilfe (v. l.): Andreas Lorenz, Helmut Bedenbender (FEG), Jürgen Rumpf, Maik Hirschhäuser, Oliver Wild und (hinten) Christoph Lantelme (FEG). Foto: Gewerbe- und Verkehrsverein Ehringshausen

EHRINGSHAUSEN - "Solidarität ist der treibende Motor einer intakten humanen Gesellschaft", sagt der Vorsitzende des Gewerbevereins Ehringshausen, Oliver Wild. Getreu diesem Motto bat der Vorstand des Gewerbe- und Verkehrsvereins Ehringshausen seine Mitglieder um Spenden für die Ukraine.

Von der Spendensumme, auf 6000 Euro aufgestockt durch den Gewerbeverein, konnten unter anderem dringend benötigte Verbandsstoffe besorgt werden. Dabei wurde der Verein von Joachim Gimbel von der Firma Euro-Gimbel in Herborn unterstützt. So seien nun drei Paletten mit 1080 Verbandskissen auf den Weg in die Ukraine gebracht worden, berichtete Oliver Wild.

Der Transport erfolgt durch die FEG-Auslandshilfe von Wissenbach aus. Umgeladen in mehrere Kleintransporter sind die Verbandskissen bereits auf dem Weg in die Ukraine. Um die nicht unbeträchtlichen Transportkosten zu unterstützen, hat der Gewerbeverein auch dafür gespendet.