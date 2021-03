150 Euro Beute und 10 000 Euro Schaden

Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

EHRINGSHAUSEN-DILLHEIM - Auf Beute aus dem Clubheim des FSV Dillheim hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Zwischen Samstagnachmittag gegen 15 Uhr und Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr suchten die unbekannten Täter laut Polizeibericht das Sportgelände in den Dillwiesen auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Vereinsheim und ließen einen Kaffeeautomaten, Lautsprecher sowie einen Laptop mitgehen. Zudem brach der ungebetene Besuch einen Darts-Automaten auf. Die Verantwortlichen des FSV schätzen den Einbruchschaden auf mindestens 10 000 Euro. Den Wert der Beute beziffern sie auf etwa 150 Euro.

Die Herborner Polizeistation bittet Zeugen, die die Täter beobachtet haben oder denen in der genannten Zeit am Vereinsheim verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen sind, sich mit ihr unter der Telefonnummer 0 27 72-4 70 50 in Verbindung zu setzen.