19 Aktive und sechs Fahrzeuge helfen den Flutopfern

Der Wechsellader der Feuerwehr Ehringshausen beim Befüllen eines Hochbehälters. Foto: Feuerwehr Ehringshasuen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EHRINGSHAUSEN - Im Rahmen einer Helferfeier im Stützpunkt Ehringshausen haben sich Erster Beigeordneter Joachim Keiner (CDU), Gemeindebrandinspektor Heiko Emmelius sowie Brandschutzdezernent Ralf Schaub bei jenen Einsatzkräften bedankt, die nach dem Hochwasser im Ahrtal im Hilfseinsatz gewesen sind. Die Gemeinde Ehringshausen sei stolz auf die Kameraden der Feuerwehr für den Einsatz in den vergangenen Wochen, machten sie dabei deutlich.

Am 23. Juli waren von der Technischen Einsatzleitung Ahrweiler die Fahrzeuge des Löschwasser-Konzeptes aus dem Lahn-Dill-Kreis angefordert worden, um die Bevölkerung rund um die Gemeinden Ahrtal und Mayschoß mit Trinkwasser zu versorgen.

Mit der Feuerwehr Ehringshausen waren jene aus Braunfels, Haiger, Herborn und Wetzlar am Einsatz beteiligt. Die Ehringshäuser stellten von allen beteiligten Kommunen des Lahn-Dill-Kreises das größte Kontingent an Personal und Ausrüstung. Insgesamt waren 19 Aktive aus den Schutzbereichen Mitte und West sowie sechs Fahrzeuge aus allen Schutzbereichen beteiligt. Mit 14 Tagen handelte es sich um den längsten Einsatz der Feuerwehr Ehringshausen.

Unter der Leitung der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr und der Feuerwehr aus Friedberg haben allein die Feuerwehren des Lahn-Dill-Kreises über zwei Millionen Liter Trinkwasser in die Hochbehälter in Dernau und Mayschoß gefüllt. Zwischendurch wurde auch Wasser zu anderen Zwecken, wie etwa für Notduschen, geliefert.

Die Bilder der Zerstörung, welche die Ehringshäuser Feuerwehrleute zu sehen bekommen haben, waren bedrückend. Der Einsatz, der täglich bis zu 14 Stunden andauerte, führte die Einsatzkräfte sowie die Fahrzeuge bis an die Grenze der Belastbarkeit. Dennoch seien vor Ort eine große Solidarität und ein starker Zusammenhalt unter den Einsatzkräften und Helfern sowie der Dank der Bevölkerung allerorts zu spüren gewesen, berichtete einer der Beteiligten.

Ein besonderer Dank galt jetzt den Arbeitgebern, die die Feuerwehrleute für den Einsatz freigestellt und so ihren Beitrag zum Einsatz an der Ahr geleistet haben.

Die Fahrzeuge sind mittlerweile gereinigt und technisch geprüft. Sie stehen für den Brandschutz in und um Ehringshausen wieder zur Verfügung.