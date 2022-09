3750 Mal Glasfaser bis ins Haus

Die Internetverbindung mit Breitbandkabeln soll ab 2024 in Ehringshausen deutlich besser werden. Symbolfoto: Peter Kneffel/dpa

EHRINGSHAUSEN - Die "GlasfaserPlus" wird 2024 in Ehringshausen rund 3750 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Das hat das Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des australischen Fondsverwalters IFM Investors in einer Pressemitteilung angekündigt. Das neue Netz erlaube eine Downloadgeschwindigkeit von 1 Gbit/s. In Zukunft seien sogar noch höhere Geschwindigkeiten möglich.

"Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas. Außerdem steigert er den Wert der Immobilie", habe Bürgermeister Jürgen Mock (SPD) erklärt, heißt es in der Mitteilung weiter.

"Die 'GlasfaserPlus' knüpft ihre Ausbauzusage nicht an die Erreichung von Vermarktungsquoten", betont Fuat Dalar, der von der "GlasfaserPlus" beauftragte Telekom-Leiter Vertrieb. Das Unternehmen vermietet das Netz an alle Telekommunikationsanbieter. Bürger hätten damit die freie Wahl, bei wem sie Telefon, Internet oder Fernsehen buchen möchten. Für den Ausbau in Ehringshausen habe die Telekom bereits angekündigt, das Netz der "GlasfaserPlus" nutzen zu wollen.

