45-Jährige erleidet bei Wohnhausbrand schwere Verbrennungen

Die Feuerwehr hatte den Wohnhausbrand rasch unter Kontrolle.

EHRINGSHAUSEN - Vermutlich eine Verpuffung ist die Ursache für das Feuer in einem Einfamilienhaus im Borngraben in Ehringshausen am Montagmorgen gewesen. Gegen 7.30 Uhr gab es Alarm.

Nach Angaben von Gemeindebrandinspektor Heiko Emmelius waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ehringshausen, Ehringshausen West und Kölschhausen sowie die Kameraden aus Herborn mit der Drehleiter ausgerückt. Als sie vor Ort eintrafen, schlugen ihnen aus einem einem Fenster die Flammen entgegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei brach das Feuer im Wohnzimmer des Hauses aus. Rasch griff der Brand auf ein Nebenzimmer über.

Nach ersten Informationen wurde bei dem Feuer die Bewohnerin - die 45-Jährige lebt allein in dem Gebäude - schwer verletzt. Die Frau hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen können und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Sie musste aber wegen ihrer Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Klinikum Köln geflogen werden.

Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Gegen 8.30 Uhr war bereits von Nachlöscharbeiten die Rede. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist das Haus vermutlich nicht mehr bewohnbar, das Bauamt des Lahn-Dill-Kreises war vor Ort. Die Feuerwehr hat zudem die Decke des Wohnzimmers abgestützt. Der Schaden wird mit 80.000 Euro beziffert, die Wohnung ist versiegelt, die Staatsanwaltschaft lässt ermitteln. Ein Brandursachenermittler ist auch eingeschaltet worden.

Auf den Straßenverkehr hatte der Einsatz nach Angaben der Polizei keine nennenswerten Auswirkungen - es gab keine Sperrungen. Lediglich für den Einsatz des Hubschraubers musste ein naher Kreisel kurz gesperrt werden.