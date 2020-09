7-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Symbolfoto: dpa

Ehringshausen (red). Leichte Verletzungen erlitt ein Siebenjähriger, der am Mittwochabend gegen 17 Uhr mit einem E-Scooter mit einem Pkw zusammenstieß. In Höhe des Parkplatzes des Ehringshäuser Haverhillbades übersah die 48-jährige Fahrerin eines VW Tiguan in Höhe der Parkplätze den von rechts einbiegenden Scooter-Fahrer. Der Junge stürzte mit seinem Elektroroller zu Boden und trug Prellungen davon. Die in Solms lebende Unfallfahrerin blieb unverletzt. Die Schäden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 1500 Euro. Die Benutzung der E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr ist ab 14 Jahre freigegeben. Zudem sind eine entsprechende Betriebserlaubnis sowie ein Versicherungskennzeichen erforderlich. Beides konnte der Vater des Siebenjährigen für seinen Scooter nicht vorweisen. Gegen ihn ermitteln die Herborner Polizisten nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.