A 45: Kabeldiebe setzen Baukran außer Betrieb

Nebenwirkung: Weil Diebe an der A 45-Baustelle an der Onsbachtalbrücke - hier während des Abrisses der ersten Brückenhälfte - Kabel gestohlen haben, funktioniert einer der großen Kräne nicht mehr. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN-EDINGEN/EHRINGSHAUSEN-KATZENFURT - Diebe haben auf der Baustelle an der Autobahntalbrücke Onsbach zwischen Edingen und Katzenfurt hohen Schaden angerichtet. Durch ihre Tat setzten sie auch einen der großen Baukräne dort außer Betrieb.

Wie die Butzbacher Autobahnpolizei mitteilt, haben die Täter zwischen Samstag um 13 Uhr und Montagmorgen um 7.15 Uhr - da wurde der Diebstahl entdeckt - zwei Schaltschränke aufgebrochen und daraus mehrere fünfadrige Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von etwa 115 Metern herausgeschnitten. Dabei beschädigten sie auch die Funktionsweise eines dort angeschlossenen Baukrans. Den finanziellen Schaden gibt die Autobahnpolizei mit 11 725 Euro an.

Verdächtige an der A 45

oder im Tal neben der B 277?

Die Ermittler der Station in Butzbach hoffen auf Zeugen und fragen: Wem sind am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Baustelle entweder im Verlauf der A 45 zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen oder im Tal neben der B 277 zwischen Edingen und Katzenfurt aufgefallen? Hinweise nehmen sie unter Telefon 0 60 33-70 43 50 10 entgegen.