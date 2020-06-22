Montag, 22.06.2020 - 14:08
4 min
Als Hausarzt durch die Krise
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ZUR PERSON
Peter Franz ist Allgemeinmediziner und hat seit 2007 eine eigene Praxis im Ehringshäuser Ortsteil Katzenfurt. Seit vier Jahren ist er Vorsitzender des Arzt-Netzes für die Region Lahn-Dill. Zudem vertritt der 46-Jährige federführend den Bezirk Wetzlar-Dillenburg des Hausärzteverbandes Hessen.
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