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Montag, 22.06.2020 - 14:08
4 min

Als Hausarzt durch die Krise

Die Corona-Krise brachte auch für die Hausärzte im Lahn-Dill-Kreis ein neues Arbeiten mit sich. Wie das Arzt-Netz für die Region Lahn-Dill dabei geholfen hat, schildert Peter Franz.

Schon vor der Krise waren Hygienemaßnahmen in der Hausarztpraxis von Peter Franz ein hohes Gut. Jetzt allerdings zählen sie mehr denn je. Dabei ist der Mundschutz ein Utensil, das der Allgemeinmediziner auch ganz bewusst mal zur Seite legt. Foto: Manuela Jung

Schon vor der Krise waren Hygienemaßnahmen in der Hausarztpraxis von Peter Franz ein hohes Gut. Jetzt allerdings zählen sie mehr denn je. Dabei ist der Mundschutz ein Utensil, das der Allgemeinmediziner auch ganz bewusst mal zur Seite legt. Foto: Manuela Jung

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ZUR PERSON

Peter Franz ist Allgemeinmediziner und hat seit 2007 eine eigene Praxis im Ehringshäuser Ortsteil Katzenfurt. Seit vier Jahren ist er Vorsitzender des Arzt-Netzes für die Region Lahn-Dill. Zudem vertritt der 46-Jährige federführend den Bezirk Wetzlar-Dillenburg des Hausärzteverbandes Hessen.

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