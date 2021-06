Alte Obstbäume von Misteln befreien

Unsere Vorfahren hängten Mistelzweige zum Schutz vor Feuer und bösen Geistern an die Wand. Die Druiden verwendeten sie als ArzneipflanzeDie Verehrung für die Mistel hielt an und wurde in christliche Gebräuche integriert. Nun galt sie als friedensstiftende Pflanze. Unter ihr versöhnte man sich, gab sich den Friedenskuss. Da war es nicht weit bis zum LiebeskussSo erlaubt ein Mistelzweig über der Türschwelle Liebenden, sich bereits vor der Ehe zu küssen.

Die Mistel lebt als Schmarotzer auf Bäumen, denen sie zwar durch Wasser- und Mineralienentzug in der Regel keinen dauerhaften Schaden zufügt. Aber besonders dichter Befall vermindert das Wachstum.

In Streuobstwiesen, die nur sporadisch gepflegt werden, vermehren sich Misteln auf Apfelbäumen manchmal explosionsartig, sodass nicht nur der Fruchtansatz leidet, sondern auch der Baum als Ganzes ernsthaft gefährdet wird. Quelle: Nabu